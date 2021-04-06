Название Беларуси в литовском языке менять не следует — комиссия по языку

Название государства Беларусь в литовском языке (Baltarusija) менять не следует, утверждает Временная подкомиссия по языковой политике Комиссии по государственному литовскому языку (КГЛЯ).

Она на прошлой неделе рассмотрела просьбу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской закрепить в качестве официального названия страны в литовском языке Belarusia.

По мнению подкомиссии, название Беларуси менять не нужно, потому что оно системно образовано от названия народа «белорусы», а его окончание является типичным для названия государств окончанием.

«Название Belarusia не подлежит утверждению как вариант несистемного образования»,- говорится в сообщении КГЛЯ.

По мнению большинства членов подкомиссии, в случае необходимости можно было бы рассмотреть возможность поменять местами названия Baltarusija и Gudija. Название Gudija («Гудия», белорусы — «гуды») поддержало бы традиционное употребление.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, получивший письмо С. Тихановской, в январе обратился в комиссию по языку, намереваясь инициировать дискуссию историков и языковедов об изменении названия страны. По его словам, такая дискуссия «имела бы смысл, способствуя формированию собственной идентичности белорусского народа».

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

С. Тихановская в письме министру призывает изменить литовское название Беларуси (Baltarusija) не более близкую этой стране форму, утверждая, что такое решение Литвы продемонстрировало бы уважение к суверенности соседнего государства и «поддержало языковую и культурную идентичность белорусского народа».

Сейчас в Литве действуют две краткие (традиционные) формы названия Беларуси — Baltarusija ir Gudija.

В конце декабря прошлого года в Литве официально было изменено название Грузии на Сакартвело, до этого КГЛЯ разрешила использовать это название как альтернативное в течение двух лет. Название было изменено после получения просьбы грузинских дипломатов, которые мотировали тем, что старое название — русское.