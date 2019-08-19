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Название «Сакартвело» набирает популярность, но «Грузия» всё же доминирует

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Сакартвело, альтернативное название Грузии, постепенно набирает популярность в Литве, но старое название государства по-прежнему доминирует в средствах массовой информации.

Об этом свидетельствуют данные, собранные информационным агентством BNS из литовских СМИ мониторинговой компанией Mediaskopas.

По просьбе грузин Государственная комиссия по литовскому языку утвердила альтернативное название для Грузии ещё в мае прошлого года — в дополнение к обычному грузинскому названию это государство также можно называть Сакартвело.

Власти Грузии попросили изменить официальное название страны, мотивируя это тем, будто старая версия — русская.

Согласно решению Государственной комиссии по литовскому языку, грузин можно назвать картвельцами, а всех жителей Грузии — сакартвельцами.

Этим термином немедленно стали пользоваться официальные государственные учреждения Литвы.

С июня 2018 года по июль нынешнего название «Грузия» в СМИ Литвы упоминалось почти в три раза чаще, чем «Сакартвело», 12228 и 4438 раз соответственно.

С конца прошлого года разница стала сокращаться, всё чаще упоминается «Сакартвело» и всё реже — «Грузия». Например, в июле «Грузия» упоминалась 727 раз и 434 раза — «Сакартвело».

Этот анализ СМИ проводился путем мониторинга публикаций и сообщений в национальных, региональных, районных изданиях и журналах, веб-порталов, информационных агентств, радио и телевидения.

Согласно данным Mediaskopas, подобные тенденции преобладают и в социальных сетях. В открытых профилях Facebook и twitter, форумах, блогах и комментариях под статьями крупных порталов Грузия упоминалась 6258 раз, а Сакартвело — 1799 раз.

BNS

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