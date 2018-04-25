Названо число излеченных от коронавируса в мире

Nuotrauka www.pixabay.com

По состоянию на утро воскресенья, 15 марта, в мире зафиксировано 73 968 человек, которым удалось вылечиться от коронавируса, всего же инфицированных 156 400 человек, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты Распространение Covid-19.

Согласно карте, погибших от инфекции уже 5833 человек. Больше всего зараженных находятся в Китае (80 995 чел.), Италии (21157) и Иране (12729), также более 8000 случая зафиксировано в Южной Корее, более 6 тысяч — в Испании, более чем за 4 тысячи — в Германии и Франции. В США зарегистрировали 2952 случая Covid-19, в Швейцарии, Великобритании и Норвегии — более 1 тысячи.

Более 60 тысяч из 73 968 тех, кто выздоровел, зафиксировано в Китае. Почти 3 тысячи человек вилечились в Иране, 1966 — в Италии и 517 в Испании.

Наибольшее количество смертей зафиксированы в Китае — более 3 тысяч. В Италии от коронавируса погибли 1441 человек, в Иране 611, в Испании 196, а также 91 во Франции и 72 в Южной Корее.