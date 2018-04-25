Названо самое безжизненное место на Земле

Группа ученых из университета Париж-Сюд во Франции опровергла возможность существования каких-либо бактерий в долине Даллол в Эфиопии, сообщает Nature Ecology & Evolution.

По словам ученых, наличие воды на поверхности планеты часто приводят в качестве критерия обитаемости. Тем не менее их исследование представляет доказательство того, что на поверхности Земли существуют совершенно безжизненные места даже при наличии воды.

Все дело в том, что вода в местности долины представляет собой горячий (до 109 градусов Цельсия), крайне кислый (pH~0) и соленый раствор с преобладанием магния. Такой состав воды заставляет живые клетки разрушаться.