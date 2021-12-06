Названо время переговоров Байдена и Путина

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 7 декабря по защищенной видеосвязи, сообщил в понедельник, 6 декабря, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Никакого прямого эфира не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут только первые кадры, все общение будет производиться в закрытом режиме», — сказал он.
По его словам, начало переговоров ожидается «в районе шести вечера [мск]».
«Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция, это будет конференция по защищенной видеосвязи. Думаем, что она будет продолжительной по времени», — отметил Песков.
Ранее в Кремле сообщили, что во время переговоров Путина и Байдена будут обсуждаться Афганистан, Иран, Ливия, Сирия и «внутриукраинский кризис». Кроме того, Москва намерена поднять вопрос о нерасширении НАТО.