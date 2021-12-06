Названо время переговоров Байдена и Путина

«Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция, это будет конференция по защищенной видеосвязи. Думаем, что она будет продолжительной по времени», — отметил Песков.

Ранее в Кремле сообщили, что во время переговоров Путина и Байдена будут обсуждаться Афганистан, Иран, Ливия, Сирия и «внутриукраинский кризис». Кроме того, Москва намерена поднять вопрос о нерасширении НАТО.