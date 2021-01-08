Названы 20 самых безопасных авиакомпаний в мире

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Портал AirlineRatings.com составил рейтинг самых безопасных компаний в мире, проанализировав данные 365 авиперевозчиков. При составлении рейтинга учитывались серьезные инциденты во время полетов, а также возраст авиапарка.

Рейтинг возглавила австралийская авиакомпания Qantas, у которой с начала полетов реактивных самолетов не было ни одной аварии, которая бы привела к гибели пассажиров.

На втором месте — новозеландская компания Air New Zealand, на третьем – тайваньская международная компания EVA Air. В первую пятерку также вошли авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов Etihad и катарские авиалинии Qatar Airways.

Также был опубликован рейтинг малобюджетных компаний, в который вошли Air Arabia, Allegiant, easyjet, Frontier, Jetstar Group, Jetblue, Ryanair, Vietjet, Westjet, and Wizz.