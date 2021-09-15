Названы главные темы сессии Генассамблеи ООН

Отмечается, что формат сессии Генассамблеи в этом году отражает текущую ситуацию в мире: постепенное возвращение к очным заседаниям и сохранение работы в режиме онлайн. В 20 числах сентября для участия в дебатах часть глав государств прибудет в штаб-квартиру ООН, однако «большинство останется дома и будет передавать свои послания по видео».

«Одним из самых ценных аспектов ГА ООН для глав государств и других чиновников является возможность провести неформальные встречи один на один с коллегами подальше от посторонних глаз», — говорится в сообщении. Однако пока еще неизвестно, кто из лидеров прибудет лично.

На сессии будет подниматься вопрос борьбы с пандемией, в частности, поддержки «богатыми» странами «более бедных». А также — создание новых продовольственных систем, «под которыми понимается все, что связано с доставкой здоровой и питательной пищи — от урожая до мяса», проблемы климатического кризиса, использование ископаемого топлива и возобновляемых источников энергии.

В рамках этих тем 23 сентября состоится первый саммит ООН по продовольственным системам, инициированный Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В тот же день в Совбезе ожидаются специальные дебаты по вопросам климата и безопасности. 24 сентября запланирован диалог высокого уровня по энергетике.

20 сентября в ООН выступит популярная корейская группа BTS, что может создать большую нагрузку на сеть из-за большого количества посетителей. Поэтому «команда айтишников ООН, несомненно, будет находиться в напряжении», отмечает пресс-служба.