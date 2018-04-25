Названы лауреаты Букеровской премии за 2019 год

Канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардина Эваристо стали лауреатами Букеровской премии, сообщается в Twitter премии.

Этвуд отметили за роман The Testaments, который является продолжением книги Рассказ служанки, а Эваристо – за роман Girl, Woman, Other»рассказывающий о жизни 12 человек, большинство из которых – чернокожие британцы, в основном женщины.

Победительницы поделят премию в размере более 63 тысяч долларов. Букеровская премия – одна из самых престижных наград в мире английской литературы. До 2013 года присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке.

С сезона 2014 года премия вручается за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства автора. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.