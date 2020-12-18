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TOP,Культура

Названы лауреаты Национальной премии в области культуры

Фото lrkm.lrv.lt

Министерство культуры Литвы огласило имена лауреатов Национальной премии в области культуры и искусства. 

Ими стали кинооператор Йонас Витольдас Томашявичюс (Ян Томашевич), писатель Саулюс Томас Кондратас, актриса Регина Шальтяните, художник Эгле Ридикайте, музыковед Рута Станявичюте, архитектор Гинтарас Бальчитис, фотохудожник Ремигиюс Трейгис. 

Премии Й. В. Томашявичюсу и С.Т. Кондратасу вручены за вклад на протяжении всей творческой деятельности в культуру и искусство. Прочие лауреаты награждены за работы последних семи лет. 

Р. Шальтяните получила оценку за последовательное развитие актерского искусства, Р. Станявичюте – за видение модернизации музыкальной культуры и открытость критической мысли, Г. Бальчитис – за архитектуру, открытую городу и человеку, Э. Ридикайте – за актуализацию культурного наследия в современном искусстве. 

Поздравляя лауреатов национальных премий, бывший министр культуры Миндаугас Кветкаускас обратил внимание на то, что эти премии вручаются в трудный для культуры период, когда перед людьми искусства встает множество вызовов и происходят тяжелые потери.  

«Однако я считаю, что премии одновременно являются и знаком надежды. Ведь культурная жизнь в Литве не останавливается, творчество, подлинность, творческие способности представителей искусства способны преодолеть эти сложные обстоятельства и идти дальше», – заявил М. Кветкаускас.

Председатель комиссии по Литовским национальным премиям в области культуры и искусства Андрюс Стонис отметил, что было сложно выбрать лауреатов премии, поскольку «культура и искусство являются субстанцией, которую сложно взвесить, измерить и сравнить».

«Пожалуй, единственным критерием является тот свет, который излучают люди искусства, не меркнущий ни перед лицом истории, ни времени, ни перед пеплом пандемии», – отметил он.

В этом году на национальные премии были выдвинуты 45 претендентов. 

Ежегодно выделяются не более шести национальных  премий  в этой сфере, из них не более двух могут быть назначены за произведения, в качестве награды за многолетний вклад творца в культуру и искусство.

Размер национальной премии  в области культуры и искусства составляет 800 базовых социальных выплат, в этом году это 31,2 тыс. евро.

Национальные премии и дипломы лауреатов вручаются в День восстановления государственности Литвы, 16 февраля.

Информация «ЛК»                                     

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