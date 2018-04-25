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Названы лучшие пенсионные системы мира

Фото pixabay.com

Две европейские страны имеют лучшие пенсионные системы в мире. В 2020 году они укрепили свои позиции, несмотря пандемию COVID-19, с которой не справляются другие страны.

Нидерланды и Дания заняли две верхние строчки в Глобальном пенсионном индексе. У них  лучшие пенсионные системы во всем мире. Всего в рейтинге 39 стран, пишет Bloomberg.

В половине из стран ситуация ухудшилась из-за ситуации с коронавирусом – сократились пенсионные взносы, снизились доходы и при этом вырос государственный долг.

«Это неизбежно отразится на будущих пенсиях, некоторым людям придется работать дольше, а другие должны будут довольствоваться более низким уровнем жизни при выходе на пенсию», — заявил эксперт Дэвид Нокс.

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На третьем месте среди стран с лучшей пенсионной системой – Израиль, на четвертом – Австралия, а на пятом – Финляндия. США заняли в рейтинге 18-е место.

Аутсайдерами эксперты назвали Турцию, Аргентину и на самом последнем месте находится Таиланд.

Из стран с развитой экономикой худшей оказалась пенсионная система Японии (32-е место).

Украина и Россия в рейтинг не попали.

korrespondent.net

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