Названы лучшие пенсионные системы мира

Две европейские страны имеют лучшие пенсионные системы в мире. В 2020 году они укрепили свои позиции, несмотря пандемию COVID-19, с которой не справляются другие страны.
Нидерланды и Дания заняли две верхние строчки в Глобальном пенсионном индексе. У них лучшие пенсионные системы во всем мире. Всего в рейтинге 39 стран, пишет Bloomberg.
В половине из стран ситуация ухудшилась из-за ситуации с коронавирусом – сократились пенсионные взносы, снизились доходы и при этом вырос государственный долг.
«Это неизбежно отразится на будущих пенсиях, некоторым людям придется работать дольше, а другие должны будут довольствоваться более низким уровнем жизни при выходе на пенсию», — заявил эксперт Дэвид Нокс.
На третьем месте среди стран с лучшей пенсионной системой – Израиль, на четвертом – Австралия, а на пятом – Финляндия. США заняли в рейтинге 18-е место.
Аутсайдерами эксперты назвали Турцию, Аргентину и на самом последнем месте находится Таиланд.
Из стран с развитой экономикой худшей оказалась пенсионная система Японии (32-е место).
Украина и Россия в рейтинг не попали.korrespondent.net