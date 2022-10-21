Названы самые безопасные страны в мире

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Из-за полномасштабной войны по рейтингу Global Risk Assessment Украина считается одной из самых опасных стран. Об этом сообщает Global Guardian.

В частности на опубликованной карте Украина единственная в Европе отмечена бордовым цветом, который обозначает группу экстремального риска.