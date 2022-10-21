Названы самые безопасные страны в мире

Из-за полномасштабной войны по рейтингу Global Risk Assessment Украина считается одной из самых опасных стран. Об этом сообщает Global Guardian.
В частности на опубликованной карте Украина единственная в Европе отмечена бордовым цветом, который обозначает группу экстремального риска.
При этом к самым безопасным странам относятся:
- Польша;
- Литва;
- Латвия;
- Венгрия;
- Чехия;
- Германия;
- Швейцария;
- Хорватия;
- Словения;
- Дания;
- Норвегия;
- Ирландия;
- Португалия;
- Канада.
Кроме того Россия и Беларусь обозначены оранжевым цветом. Страны, отнесенные к категории среднего риска, не являются полностью безопасными.korrespondent.net