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Названы самые безопасные страны в мире

Фото pixabay.com

Из-за полномасштабной войны по рейтингу Global Risk Assessment Украина считается одной из самых опасных стран. Об этом сообщает Global Guardian.

В частности на опубликованной карте Украина единственная в Европе отмечена бордовым цветом, который обозначает группу экстремального риска.

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При этом к самым безопасным странам относятся:

  • Польша;
  • Литва;
  • Латвия;
  • Венгрия;
  • Чехия;
  • Германия;
  • Швейцария;
  • Хорватия;
  • Словения;
  • Дания;
  • Норвегия;
  • Ирландия;
  • Португалия;
  • Канада.

Кроме того Россия и Беларусь обозначены оранжевым цветом. Страны, отнесенные к категории среднего риска, не являются полностью безопасными. 

korrespondent.net

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