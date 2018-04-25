Названы самые дорогие для жизни города мира

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Цюрих, Париж и Гонконг названы самыми дорогими для жизни городами в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные обновленного доклада Worldwide Cost of Living 2020, подготовленного аналитиками Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает РБК.

При расчете рейтинга эксперты EIU учитывают цены на 138 различных товаров и услуг — от продуктов и одежды до стоимости аренды жилья и обучения детей в частных школах. За эталон берется Нью-Йорк, стоимость жизни в этом городе принимается за 100 баллов, остальным городам присваивается большее или меньшее число баллов в зависимости от того, дороже обходится в них жизнь или дешевле.

В 2020 году Нью-Йорк опустился в рейтинге EIU на три позиции и разделил седьмое место с Женевой и Осакой. Гонконг, стоимость жизни в котором оценивается в 103 балла, в этом году разделил первое место с Цюрихом и Парижем. В топ-10 также вошли Сингапур, Тель-Авив, Копенгаген, Лос-Анджелес.