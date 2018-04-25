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Названы самые дорогие для жизни города мира

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Названы самые дорогие для жизни города мира

Фото pixabay.com

Цюрих, Париж и Гонконг названы самыми дорогими для жизни городами в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные обновленного доклада Worldwide Cost of Living 2020, подготовленного аналитиками Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает РБК.

При расчете рейтинга эксперты EIU учитывают цены на 138 различных товаров и услуг — от продуктов и одежды до стоимости аренды жилья и обучения детей в частных школах. За эталон берется Нью-Йорк, стоимость жизни в этом городе принимается за 100 баллов, остальным городам присваивается большее или меньшее число баллов в зависимости от того, дороже обходится в них жизнь или дешевле.

В 2020 году Нью-Йорк опустился в рейтинге EIU на три позиции и разделил седьмое место с Женевой и Осакой. Гонконг, стоимость жизни в котором оценивается в 103 балла, в этом году разделил первое место с Цюрихом и Парижем. В топ-10 также вошли Сингапур, Тель-Авив, Копенгаген, Лос-Анджелес.

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Эксперты отмечают, что повышение курса евро и других валют к доллару США привело к тому, что стоимость жизни в крупных городах Евросоюза и некоторых других городов за его пределами в пересчете на доллары заметно выросла. Например, средняя цена килограмма хлеба в Париже за последний год увеличилась, по данным EIU, с $5,2 до $6,1, а в Цюрихе — с $4,69 до $5,03.

На потребительских ценах в некоторых городах сказались и другие факторы. Так, в Тегеране цены на товары и услуги резко выросли из-за введенных США против Ирана санкций. На ценах в других странах, например в Индии или Саудовской Аравии, отразилось повышение налога на добавленную стоимость и других сборов. В условиях локдаунов в мире резко выросли также цены на бытовую электронику, в том числе персональные компьютеры, а цены на одежду в среднем упали.

Рассуждая о том, как будет меняться ситуация в 2021 году, эксперты EIU отмечают, что многое будет зависеть от хода пандемии, однако мировая экономика вряд ли вернется к допандемическим показателям ранее 2022 года.

belta.by

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