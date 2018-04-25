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Названы самые могущественные страны мира

Фото kremlin.ru

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года. Его составителями стали американский журнал U.S.News&World Report, а также аналитики BAV Group и университета Пенсильвании.

Эксперты оценивали военную мощь стран, данные о ВВП, доминирование на политической арене, в мире и в СМИ, а также участие в международных альянсах. 
 

В результате первую строчку заняли США, чья экономика была признана сильнейшей, а военный бюджет – самым большим.
 

Второе место эксперты отдали России, далее следует Китай. Вслед за тройкой лидеров идут Германия, Великобритания, Франция и Япония. В десятке сильнейших стран мира также оказались Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Беларусь разместилась она на 35-й строчке рейтинга. Украина в рейтинге занимает 39-е место.

Странами с наименьшим влиянием в мире оказались Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.

korrespondent.net

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