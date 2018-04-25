Названы самые ненадежные пароли 2020 года

Следующий по популярности пароль 123456789. Его владельцами являются 961 тысяч человек. В интернете его можно найти более 7,8 миллиона раз.

На третьем месте рейтинга самых опасных паролей — picture1, а на четвертом — password. Пятерку замыкает пароль 12345678.

Эксперт NordPass по безопасности Чеда Хэммонда подчеркнула, что большинство из этих паролей можно взломать меньше чем за секунду.