Названы самые ненадежные пароли 2020 года

Опубликован список самых легких для взлома паролей в 2020 году. Об этом сообщает портал TechRepublic.
Рейтинг составила компания NordPass, которая является разработчиком популярного приложения для хранения паролей.
По данным компании, пароль 123456 используют более 2,5 миллиона человек. Он встречался в слитых в Интернете хакерами документах более 23 миллионов раз.
Следующий по популярности пароль 123456789. Его владельцами являются 961 тысяч человек. В интернете его можно найти более 7,8 миллиона раз.
На третьем месте рейтинга самых опасных паролей — picture1, а на четвертом — password. Пятерку замыкает пароль 12345678.
Эксперт NordPass по безопасности Чеда Хэммонда подчеркнула, что большинство из этих паролей можно взломать меньше чем за секунду.korrespondent.net