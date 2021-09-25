Названы самые опасные для туристов страны в пандемию

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Институт Роберта Коха (RKI) в Германии провёл исследование среди побывавших за рубежом немецких туристов и составил список самых небезопасных в плане COVID-19 направлений.

По данным RKI, в течение последнего месяца в Германии было выявлено 87 572 инфицированных, из них 26 218 человек в качестве места заражения назвали другие страны. Так, в Турции заразились 6 087 граждан, в Косово — 5 700 человек, в Хорватии — 2 500 пациентов. Также в этот список вошли Греция и Италия.

При этом специалисты института отмечают, что доля новых случаев инфицирования, произошедших за границей, в последнее время снизилась до 17% — ещё две недели назад она составляла 27%.