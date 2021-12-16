Названы симптомы штамма Омикрон

У пациентов со штаммом Омикрон отмечаются «необычные симптомы», отличающиеся от тех, которые были при штамме Дельта. Об этом заявила глава Медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Кетзи в эфире ВВС.
Она отметила, что начала замечать изменения симптомов с 18 ноября.
«Все началось с пациента в возрасте 33-х лет. Он сказал мне, что последние дни чувствует чрезвычайную усталость. У него боль в теле и немного болит голова», — сказала Кетзи.
Она также добавила, что у одного пациента «першило в горле», но не было кашля, он чувствовал вкусы и запахи.
Официальная статистика показывает, что почти три четверти случаев COVID-19, зарегистрированных в Южной Африке в последние дни, были идентифицированы как Omicron.
«Я совершенно уверена, что у многих людей в Европе уже есть этот вирус», — сказала Кетзи, добавив, что в ближайшее время, по ее мнению, будет возрастание случаев заболевания.
Напомним, сегодня стало известно, что Омикрон выявили уже в 77 странах. Новый штамм распространяется гораздо быстрее предыдущих мутаций, что вызывает обеспокоенность ВОЗ. При этом пока зафиксирован лишь один летальный случай после заражения штаммом Омикрон.korrespondent.net