Названы симптомы штамма Омикрон

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

У пациентов со штаммом Омикрон отмечаются «необычные симптомы», отличающиеся от тех, которые были при штамме Дельта. Об этом заявила глава Медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Кетзи в эфире ВВС.

Она отметила, что начала замечать изменения симптомов с 18 ноября.

«Все началось с пациента в возрасте 33-х лет. Он сказал мне, что последние дни чувствует чрезвычайную усталость. У него боль в теле и немного болит голова», — сказала Кетзи.