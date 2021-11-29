Названы сроки готовности вакцины от нового штамма COVID-19

Вакцины от нового штамма SARS-CoV-2 омикрон будут готовы к лету 2022 года. Такое мнение выразил экс-советник рабочей группы по борьбе с COVID-19 при Белом доме Энди Славитт в Twitter.

Он пояснил, что фармацевтическим компаниям, в частности Pfizer и Moderna, требуется 100 дней для разработки вакцин против нового варианта коронавируса. Он также отметил, что производство, одобрение и распространение занимают время. По мнению эксперта, на оценку эффективности вакцин на основе мРНК уйдет порядка двух недель.

«Если начнем в первых числах декабря, то новые вакцины будут доступны для всего мира к лету», — подытожил Славитт.

Первые сообщения о заражении новым штаммом в ЮАР, Ботсване и Гонконге появились 24 ноября. Позже новости об обнаружении очередного варианта эволюции COVID-19 появились в Израиле и Бельгии. В ВОЗ выразили обеспокоенность новым штаммом. По данным ученых, у B.1.1.529 больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу.