Названы сроки возможного завершения войны на Украине

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Соглашение с Россией о завершении войны может быть согласовано уже в марте, считает советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк. Такую оценку он озвучил в четверг, 17 марта.

По его словам, согласование договора России и Украины может занять от нескольких дней до полутора недель.

Подоляк добавил, что после этого может состояться встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.