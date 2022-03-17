Названы сроки возможного завершения войны на Украине

Соглашение с Россией о завершении войны может быть согласовано уже в марте, считает советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк. Такую оценку он озвучил в четверг, 17 марта.
По его словам, согласование договора России и Украины может занять от нескольких дней до полутора недель.
Подоляк добавил, что после этого может состояться встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.
«Встреча Путина и Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением, возможно, в течение ближайших недель», — сказал он.
Накануне СМИ сообщили, что разработан план нейтралитета Украины. Украина и Россия добились «значительного прогресса» по предварительному мирному плану из 15 пунктов, утверждают источники.
Украинская и российская стороны подтвердили его правдивость лишь частично.
Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с посетившим Украину министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и заявил о своей готовности продолжать переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба МИД Украины.
«Я готов к продолжению диалога в формате министров иностранных дел Украины, Турции и России, если Россия будет настроена на серьезный диалог ради конкретных результатов», — подчеркнул Кулеба.
Он напомнил, что украинская сторона настаивает на немедленном прекращении огня и открытии гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских людей и доставки продовольствия.korrespondent.net