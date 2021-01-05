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Названы страны-лидеры по COVID-вакцинации

Photo by ストックフォト君 on Foter.com / CC BY

Портал Our World in Data начал отслеживать ход вакцинации от коронавируса в мире.

При этом ресурс подсчитывает не количество привитых людей, а введенные дозы вакцин на каждые 100 человек населения.

Так, согласно его данным, по этому показателю лидирует Израиль. К 3 января получили дозу вакцины 14 из ста человек.

Далее идет Бахрейн — 3,57 из ста, Великобритания — 1,39, США — 1,28, Дания — 0,88; Россия — 0,55; Германия — 0,32; Канада и Китай — 0,31 из 100. Показатель в мире сейчас составляет 0,17.

Ранее сообщалось, что с 19 по 31 декабря в Израиле вакцинировали более 10% населения страны. 

Также сообщалось, что к концу декабря в США вакцинировались от COVID-19 2,8 миллиона человек, то есть более чем в шесть раз меньше чем изначально планировали.

korrespondent.net

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