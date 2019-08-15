Названы страны с самым доступным бензином

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество — граждане Украины.

При составлении использовалась официальная статистика по ценам на 95-й бензин на начало июля (для Норвегии и Украины — по итогам мая). В первой половине 2019 года динамика нефтяных цен была разнонаправленной. Тем не менее в целом за полугодие стоимость Brent выросла почти на 18 %, что было обусловлено множеством факторов, и прежде всего — соглашением ОПЕК+. Однако цена топлива определяется не только нефтяными котировками, но и рядом других факторов, и в частности — налоговым режимом. При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения.

Люксембург: бензина хоть залейся

Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2,9 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты — одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Норвегия с 2,2 тысячи литров. Бензин здесь относительно дорогой, однако зарплаты также очень высокие. В первую пятерку входят также Австрия, Ирландия и Великобритания. Их жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина. Россия находится в середине списка — на 16-м месте, между Италией и Эстонией. На свои среднемесячные зарплаты россияне могут купить порядка 927 литров 95-го бензина. Выше в рейтинге располагаются в основном развитые западноевропейские страны. При этом Россия опережает по доступности бензина многие государства Восточной Европы, а также соседние Украину, Казахстан и Беларусь.

Украина: экономия на бензине

Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 279 литров топлива. Это в десять раз меньше Люксембурга и в 3,3 раза меньше, чем в России. Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения. Кроме Украины аутсайдерами являются Болгария, Румыния, Латвия и Беларусь. Там получится приобрести не более 560 литров топлива в месяц.

Самый дешевый бензин — в Казахстане

В абсолютных ценах наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, зафиксированы в Казахстане. Цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 0,38 евро. На втором месте расположилась Россия с ценой 0,62 евро за литр. По данным Росстата, с начала года (середина января — начало июля 2019 года) цена 95-го бензина в стране выросла на 1,1 %. Третье место занимает Беларусь, где топливо стоит 0,71 евро за литр. Четвертое место по дешевизне бензина занимает Украина. Литр 95-го обойдется в 1,02 евро. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо. Самое дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане — 0,43 евро за литр. Россия находится на втором месте с ценой 0,63 евро за литр. На Украине введены специальные пошлины на дизтопливо и сжиженный газ из России. Как отметил в эфире радио Sputnik экономист Владислав Гинько, подобными действиями украинский кабмин только вредит собственной стране.

Самый дорогой бензин — в Нидерландах

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах — 1,63 евро за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Греция и Италия. В этих странах литр обойдется дороже 1,55 евро. В большинстве стран с дорогим бензином основной причиной такой ситуации являются высокие налоги на топливо. Самый дорогой «дизель» продается в Норвегии — 1,53 евро за литр. 1,37 евро стоит литр дизельного топлива в Швеции, Италии, Великобритании, Бельгии и во Франции. Практически во всех странах, участвовавших в рейтинге, цены на бензин выросли. Снижение отмечается лишь в Казахстане (-3,9 %) и на Украине (-1,3 %). На Мальте цены остались на прежнем уровне. В остальных государствах зафиксировано подорожание. Наиболее существенно стоимость выросла в Болгарии (+13,6 %), Литве (+12 %) и Венгрии (+11,5 %). Ситуация с изменением цен на дизельное топливо была схожа с динамикой цен на бензин. Стоимость дизельного топлива выросла в 28 странах из 33, участвовавших в рейтинге.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

Последние новости