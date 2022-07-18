НЦКБ приобрел виртуальный полигон для учений

По мнению Минобороны, виртуальный полигон для технических учений по кибербезопасности представляет собой контролируемую закрытую интерактивную среду, в которой специалисты по кибербезопасности, не нанося вреда управляемой ими инфраструктуре, могут улучшать свои профессиональные способности по обнаружению и предотвращению кибератак, сложность которых выбирается исходя из уровня компетентности специалиста.

На полигоне смогут тренироваться управляющие и операторы информационных ресурсов системы обороны, информационной инфраструктуры Литвы особой важности и государственных информационных ресурсов, а также зарубежные партнеры. Первыми его протестировали сотрудники НЦКБ, а с июля на нем могут обучаться и другие субъекты кибербезопасности.

Планируется, что до конца года там смогут проверить свои профессиональные знания около 250 специалистов по кибербезопасности.

Подключиться к учениям, проходящим на виртуальном полигоне, можно будет из специально оборудованного класса НЦКБ или дистанционно. Участники учений смогут протестировать различные технологические сценарии, охватывающие наиболее распространенные кибератаки на системы Windows и Linux.

Также они смогут соревноваться друг с другом в игре CTF (Capture the Flag), в ходе которой им предстоит находить спрятанные «флажки» в уязвимых программах, системах или на веб-сайтах, за нахождение «флажков», в зависимости от сложности задачи, участнику начисляются баллы и таким образом выбирается победитель.

На полигоне также можно будет проводить командные учения в режиме реального времени, где обороняющейся Синей команде предстоит отражать атаки атакующей Красной команды и не давать ей захватить свою охраняемую инфраструктуру.

Отдельный инструмент предназначен для углубления профессиональных знаний по защите от действий известных группировок APT (Advanced Persistent Threat).

Сообщается, что общая стоимость проекта виртуального полигона кибербезопасности составляет 800 тыс. евро.

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