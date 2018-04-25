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НЦОЗ Литвы рекомендует удаленную работу по возможности

Nuotrauka pixabay.com

В связи с тем, что в Литве за пятницу, субботу и воскресенье было выявлено 249 случаев заражения коронавирусом, с тем, что все чаще появляются очаги на предприятиях, в организациях, Национальный центр общественного здоровья  (НЦОЗ) рекомендует работодателям организовывать работу удаленным способом там, где это возможно.

По словам директора Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланды Лингене, хотя ситуация находится под контролем, число заражений растет, а также фиксируются очаги, разрастающиеся во время семейных праздников, собраний, во время отдыха, которые переносятся на рабочие места. 

«Мы видим ясные, реальные примеры того, как люди после работы занимаются различной деятельностью, будь то танцы, пение, или прочее, где собирается много людей, с которыми обычно нет ежедневного общения. Ну и все закончилось случаями инфекции, исчисляющимися уже десятками, их распространением на рабочие места», – цитируются слова Р. Лингене в пресс-релизе НЦОЗ, распространенном во вторник.

«По этой причине рекомендуем работодателям, по возможности, разрешить работникам работать удаленно. Такая сплоченность и усилия всех нас необходимы, чтобы взять под контроль распространение COVID-19. Усилий одних лишь специалистов здравоохранения, медиков не будет достаточно для преодоления пандемии», – добавила она.

Она также подчеркнула, что работодатели должны применять и так называемую политику «оставайся дома, если нездоровится». То есть работники, которые ощущают хотя бы минимальные симптомы, характерные для коронавирусной инфекции, должны иметь возможность не выходить на работу, оставаться дома. 

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