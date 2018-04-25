НЦОЗ не может предоставить сейму Литвы алгоритм безопасной работы – А. Вярига

«Давайте не будет требовать от людей невозможное», – сказал А. Вярига.

Временный министр отметил, что специалисты, эпидемиологи НЦОЗ могут помочь сейму подготовить новый порядок безопасной работы.

Алгоритм безопасной работы в сеймы у А. Вяриги попросила председатель парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

Глава парламента 23 ноября обратилась к министру с тем, чтобы Минздрав представил условия управления потоками людей и соблюдения дистанций, гигиенические нормы, наличие мер защиты в сейме, соблюдение которых «обеспечило бы безопасную и непрерывную работу сейма в этот важный для государства период».

В. Чмилите-Нильсен подчеркнула, что сейм не может в данный момент не работать длительное время.

Правление сейма решило сделать перерыв в работе парламента с этой недели до четверга следующей недели, чтобы подготовиться к полноценной и безопасной работе в сейме.

Ранее сообщалось о пяти депутатах, зараженных COVID-19.