НЦОЗ не может предоставить сейму Литвы алгоритм безопасной работы – А. Вярига

Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) не может предоставить сейму Литвы алгоритм безопасной работы, поскольку он не разбирается в специфике работы парламента, заявил временный министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.
«Мы не можем сформировать алгоритм работы сейма, сейм – очень специфическая организация, которая руководствуется своим уставом. Мы не можем представить такие алгоритмы работы и для других предприятий, они сами готовят порядок, руководствуясь рекомендациями эпидемиологов», – заявил А. Вярига в четверг на заседании правления сейма.
Он подчеркнул, что эпидемиологи не разбираются и не обязаны разбираться в уставе сейма, по которому работают депутаты.
«Давайте не будет требовать от людей невозможное», – сказал А. Вярига.
Временный министр отметил, что специалисты, эпидемиологи НЦОЗ могут помочь сейму подготовить новый порядок безопасной работы.
Алгоритм безопасной работы в сеймы у А. Вяриги попросила председатель парламента Виктория Чмилите-Нильсен.
Глава парламента 23 ноября обратилась к министру с тем, чтобы Минздрав представил условия управления потоками людей и соблюдения дистанций, гигиенические нормы, наличие мер защиты в сейме, соблюдение которых «обеспечило бы безопасную и непрерывную работу сейма в этот важный для государства период».
В. Чмилите-Нильсен подчеркнула, что сейм не может в данный момент не работать длительное время.
Правление сейма решило сделать перерыв в работе парламента с этой недели до четверга следующей недели, чтобы подготовиться к полноценной и безопасной работе в сейме.
Ранее сообщалось о пяти депутатах, зараженных COVID-19.