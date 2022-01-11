НЦОЗ: последствия варианта омикрон пока не отражены на карте очагов в Литве

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Ситуация со вспышками коронавируса в Литве остается стабильной, однако в данных пока еще не отражаются последствия варианта омикрон, отмечают специалисты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

По данным, представленным НЦОЗ во вторник, в целом в конце прошлой недели в Литве фиксировались 333 активных вспышки COVID-19, когда неделю назад их было 451. Специалисты отмечают, что еще не виден зафиксированный на прошлой неделе скачек новых случаев COVID-19.

«Минувшая неделя была особенно сложной, мы видим значительное ухудшение эпидемиологической ситуации. Общее суточное количество случаев приближается к четырем тысячам, такие тенденции не фиксировались с конца 2020 года. Это лишь подтверждает, что вариант омикрон распространяется значительно быстрее, чем другие, и это означает, что мы должны быть еще более внимательными», – заявила старший специалист отдела контроля над инфекционными заболеваниями НЦОЗ Дайва Размувене.

Она также отметила, что ситуация в больницах пока остается стабильной, однако сложно предугадать, как повлияет вариант на систему здравоохранения в ближайшее время.

«Мы знаем, что бутерная доза в три раза снижает риск заразиться вариантом омикрон, а у людей, которые недавно привились по полной схеме вакцинации вероятность заражения снижается наполовину, поэтому лучшего стимула прививаться и не может быть», – отметила она.

НЦОЗ отмечает, что последние две недели школьных каникул улучшили статистику.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено