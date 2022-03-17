НДС на отопление населению будет компенсироваться – Сейм Литвы

Временно населению в Литве за счет государства будет компенсироваться налог на добавленную стоимость (НДС) на отопление.
За соответствующие поправки к закону об НДС в четверг проголосовали 112 членов сейма, 9 воздержались, голосовавших «против» не было.
Минфин подсчитал, что по причине реализации такой льготы НДС госбюджет потеряет 23,3 млн евро доходов.
Эта компенсация НДС вводится с января этого года до завершения отопительного сезона, и она призвана частично компенсировать финансовое бремя людей из-за значительно выросших счетов.
Льготный тариф НДС в 9% теперь применяется к центральному отоплению и дровам, а при использовании электричества и газа в отоплении ставка НДС составляет 21%.
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