НДС на отопление населению будет компенсироваться – Сейм Литвы

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Временно населению в Литве за счет государства будет компенсироваться налог на добавленную стоимость (НДС) на отопление.



За соответствующие поправки к закону об НДС в четверг проголосовали 112 членов сейма, 9 воздержались, голосовавших «против» не было.

Минфин подсчитал, что по причине реализации такой льготы НДС госбюджет потеряет 23,3 млн евро доходов.