Не будет ограничиваться количество людей в 1-ом автомобиле для прививки

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Количество пассажиров, прибывающих для прививки от COVID-19 одним автомобилем, не будет ограничиваться, решило в понедельник правительство Литвы.

До сих пор в одном транспортном средстве запрещалось прибывать более чем двум лицам из разных семей, или членам более чем одного домашнего хозяйства. Исключения применялись не только к городским, междугородним, пригородным транспортным пассажирским средствам, но и средствам, на которых следовали на работу или с нее.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис подчеркнул, что исключение требуется, поскольку «многим лицам, особенно пожилого возраста, сложно добраться до места вакцинации от болезни COVID-19», таким образом, кабмин пытается создать более благоприятные условия и для вакцинации прочих лиц.

«Предлагается дополнить подпункт постановления (…) исключением, которое позволяет лицам находиться более крупными группами в транспортных средствах, когда эти люди отправляются к месту вакцинации от COVID-19 или с него», – говорится в постановлении.

Министр образования Юргита Шюгдинене добавила, что отправляться на вакцинацию в центры отныне можно и на желтых мини-автобусах.

Премьер-министр Ингрида Шимоните акцентировала, что срочное решение требовалось, чтобы изменения вступили в силу уже со вторника.

На минувшей неделе литовский президент Гитанас Науседа призвал близких людей пожилого возраста помогать добираться до места прививки. Создать больше условий для вакцинации пожилых просили и занимающиеся ими неправительственные организации.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации второй карантин в Литве был введен в начале ноября прошлого года, сейчас он продлен до конца апреля. На минувшей неделе были отменены ограничения на передвижения между самоуправлениями, которые были введены в праздничный период. Кабмин также разрешил заниматься спортом, бизнесом, связанным с отдыхом и развлечениями, а также кружки на улице более многочисленным группам.