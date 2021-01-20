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«Не можем помешать»: Боррель о строительстве СП-2

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

Европейская комиссия не будет вмешиваться в строительство российского газопровода Северный поток-2, поскольку это коммерческий проект и власти ФРГ дают на него согласие, пишет РБК-Украина со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Речь о частном проекте, мы не можем помешать этим предприятиям завершить его, если немецкое правительство дает на него свое согласие», — заявил Боррель на заседании Европарламента во вторник, 19 января.

Его словам предшествовало предложение евродепутатов усилить давление на РФ из-за ареста оппозиционного политика Алексея Навального. Одним из предложений прозвучало не дать завершить строительство газопровода Северный поток-2.

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korrespondent.net

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