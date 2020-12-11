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TOP,Деньги,Общество

Не откладывайте банковские переводы

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В декабре ежегодно наблюдается рост операций в сфере безналичного расчета, в этом году показатели должны быть еще выше, поскольку жители активно пользуются услугами интернет-магазинов. Литовская ассоциация банков (ЛАБ) призывает клиентов не откладывать регулярные платежи на последний момент и по возможности заранее оплатить счета. 

В пресс-релизе сказано, что в декабре количество платежей растет: к обычным месячным переводам присоединяются покупки рождественских подарков, выплаты последних в году зарплат, переводы в пенсионные фонды и страховые фонды, разные другие переводы, связанные с окончанием финансового года. Жители и компании все чаще пользуются удаленными возможностями расчета. Поэтому клиентов просят не откладывать переводы на последний момент. Ежегодно перед праздниками предупреждают, что в выходные и праздничные дни не производятся обычные межбанковские платежи SEPA. Это значит, что в этом году с 24 по 27 декабря не будет возможности перевести деньги. Кроме того, деньги не будут переводить с 1 по 3 января. 

Однако в этом году это доставит меньше хлопот, поскольку появились моментные платежи. ЛАБ сообщает, что если появится необходимость перевести деньги в праздничный период, это можно сделать мгновенно: большая часть участников на рынке поддерживает услугу моментного расчета. Эти платежи осуществляются только в евро. Максимальная сумма переводов — 100 000 евро. На данный момент банки SEB, Swedbank и Šiaulių bankаs предоставляют возможность моментных платежей как по интернету, так и в мобильном приложении. Банк Citadele дает возможность получить моментные платежи и перевести до 1000 евро. Клиенты Revolut могут получать и пересылать суммы до 100 000 евро.

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Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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