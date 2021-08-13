Не откладывайте визит к врачу

Согласно опросу, 3 из 10 жителей страны жалуются на ухудшение здоровья. По мнению медиков, страх населения заразиться в медицинском учреждении стал причиной того, что люди перестали проходить профилактические осмотры, что привело к ухудшению состояния их здоровья, сообщает BNS.

Согласно репрезентативному опросу, проведенному «Spinter tyrimai», 35% жаловались на небольшое или значительное ухудшение своего здоровья в последние годы. Чаще всего такие жалобы высказывают женщины 46 лет и старше и жители небольших городских и районных центров.

По словам председателя профсоюза семейных врачей Литвы, семейного врача Алмы Астафьевой, страх пациентов перед обращением в медицинское учреждение мог повлиять на ухудшение их здоровья.