Не откладывайте визит к врачу

Согласно опросу, 3 из 10 жителей страны жалуются на ухудшение здоровья. По мнению медиков, страх населения заразиться в медицинском учреждении стал причиной того, что люди перестали проходить профилактические осмотры, что привело к ухудшению состояния их здоровья, сообщает BNS.
Согласно репрезентативному опросу, проведенному «Spinter tyrimai», 35% жаловались на небольшое или значительное ухудшение своего здоровья в последние годы. Чаще всего такие жалобы высказывают женщины 46 лет и старше и жители небольших городских и районных центров.
По словам председателя профсоюза семейных врачей Литвы, семейного врача Алмы Астафьевой, страх пациентов перед обращением в медицинское учреждение мог повлиять на ухудшение их здоровья.
«Мы часто слышим из уст пациентов о страхе заразиться COVID-19 в больнице или амбулатории. Хорошо, что люди заботятся о себе, но это не должно стать поводом для того, чтобы рисковать своим здоровьем и позволять прогрессировать другому заболеванию. Люди не должны бояться посещать медицинские учреждения. Здесь особое внимание уделяется борьбе с инфекциями, а поток пациентов строго регулируется», — отметила А. Астафьева.
Чтобы побудить население проходить регулярные профилактические осмотры, организации, объединяющие литовских врачей, пациентов и аптеки, проводят кампанию «Назад к врачам». Цель кампании – побудить жителей участвовать в бесплатных программах профилактики онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний и уделять больше внимания своему здоровью.
«Многие «накапливают» проблемы и избегают посещения врачей, ожидая, пока ситуация не разрешится сама собой. Я бы посоветовала этого не делать, а если вы почувствуете недомогание, немедленно обратитесь к врачу и ежегодно проходите профилактический осмотр, чтобы болезнь не застарела и лечилась своевременно», — говорит А. Астафьева.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ