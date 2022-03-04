Не попадайтесь на уловки мошенников

Фото pixabay.com

Мошенники используют различные методы и каналы, чтобы выманивать у людей деньги.

Один из новых способов — людям звонят «врачи», манипулируя информацией о побочных действиях вакцины. Об этом сообщил пользователь социальной сети Facebook. По его словам, звонят неизвестные и говорят, что они представители Института здоровья, Государственной службы по контролю над лекарствами, Ассоциации врачей и т.д. Затем интересуются, привит ли человек от COVID-19 и не было ли после вакцинации побочных явлений. Ответы «регистрируют», человека благодарят за информацию. А примерно через 20 минут ему звонят другие «врачи», предлагающие лекарства от перечисленных человеком побочных явлений.

Представители Государственной службы по контролю над лекарствами подчеркивают, что они не звонят жителям и не расспрашивают о побочных явлениях. Это мошенничество. Кроме того, служба напоминает, что важно пользоваться только зарегистрированными в Литве лекарственными препаратами и пищевыми добавками, разрешена реклама только таких препаратов. Если «чудодейственного средства» в реестре нет, вероятно, что это лекарство не настоящее. Все лекарственные препараты следует покупать лишь в местах легальной торговли ими, а также на сайтах со специальными логотипами, свидетельствующими о безопасности.

Банки по-прежнему фиксируют случаи мошенничества. Так, Swedbank информирует, что жители получают звонки или SMS-сообщения со ссылками на поддельный сайт Swedbank, призывающие их разблокировать заблокированные счета или отменить несуществующие переводы. Банк просит не переходить по ссылкам в сообщениях и не подтверждать транзакции, которые вы не инициировали сами. Банк никогда не отправляет SMS-сообщения со ссылками и не просит вас сообщать данные для входа в систему, пароли, PIN-коды или другую личную информацию. Кроме того, сотрудники банка не оказывают клиенту услуг на дому.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ