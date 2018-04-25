«Не позволим отнять нашу Победу!»

Мемель стал Клайпедой, вошедшей в состав Литвы. Это явилось результатом Второй мировой войны, и надеюсь, так будет всегда, если никто не затеет пересмотра этих результатов и, как следствие, передела границ. А такие желающие, к сожалению, появляются», — сказал российский посол.

Как отметил А.Удальцов, в эти дни начинается большая кампания по празднованию 75-летия Великой Победы. В рамках акции «Дорогами Памяти» в 15 городах Литвы, где шли бои, ветераны войны и их потомки собрали по горсти земли и передали ее посольству России в присутствии освятившего ее митрополита Виленского и Литовского Иннокентия.

Мы отправили капсулу с литовской землей в Россию, в музей Главного храма Вооруженных Сил РФ, который откроется 9 Мая в Подмосковье. Там будет храниться по горсти земли из каждого города всех стран, которые освобождали от гитлеровцев советские воины.

«Еще 5-10 лет назад, возлагая цветы к памятникам погибшим красноармейцам, а их в Литве около 300, мы и представить не могли, что нам придется защищать их память, защищать нашу Победу. Сегодня в ряде европейских стран идет грязная кампания по переиначиванию хода и итогов Второй мировой войны.

Советских воинов-освободителей пытаются выставить оккупантами, а нацистских пособников – героями. Но мы никому не позволим отнять у нас Победу», — завершил свое выступление А.Удальцов.

Фото Леонида Соболева

Об этом же – о кощунственном беспамятстве новоявленных политиков и псевдоисториков – говорили на митинге руководители ветеранских воинских организаций Ю.Декснис (Вильнюс), Ю.Печюлявичюс (Клайпеда) и Ю.Зурлис (Таураге), а также депутат Клайпедского городского совета Элла Андреева, которая привела слова знаменитого русского историка Василия Ключевского: «Будем помнить, будем всегда честны перед нашей историей».

«Больно, что именно сейчас, в преддверии 75-й годовщины Великой Победы, начинаются ожесточенные споры, что считать исторической правдой.

Наша правда покоится здесь, у Вечного огня, где под гранитными плитами похоронены солдаты Советской Армии. Их жизнь оборвалась 28 января 1945 года, когда до Победы оставалось всего три месяца», — с горечью говорила Тамара Лоханкина из партии «Русский альянс».

Фото Михаила Андриянова

Митинг завершился возложением цветов и венков к воинскому мемориалу. Представители Генерального консульства России в Клайпеде вместе с руководителями Клайпедского совета ветеранов Второй мировой войны возложили венки к мемориалам воинской славы в Паланге, Гаргждай, Довилай, Кретинге и Кретингале.

Накануне Балтийская молодежная ассоциация «Ювенис» организовала для ветеранов войны, бывших блокадников Ленинграда, узников фашистских концлагерей и простых клайпедчан концерт «Ленинград. Аушвиц-Биркенау. Мемель».

Он был посвящен трем важнейшим событиям, произошедшим в январские дни 1945 года, – полному снятию блокады Ленинграда, освобождению Красной Армией узников Освенцима и освобождению Мемеля от нацистской армии.

Со сцены в сопровождении кадров военной кинохроники звучали песни военных лет, стихи членов клайпедского литературного клуба «Среда», зачитывались сохранившиеся письма с фронта.

Первые юбилейные медали — клайпедчанам

Фото Леонида Соболева

После митинга в Генеральном консульстве России в Клайпеде состоялся торжественный прием, где чествовали ветеранов Великой Отечественной, среди которых были и трое участников боев за Клайпеду, а также бывших малолетних узников фашистских концлагерей, тружеников тыла и блокадников Ленинграда. 29 из них получили из рук российского посла юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», учрежденные по указу президента России Владимира Путина.

«В Литве нам предстоит вручить юбилейные медали 1230 ветеранам. Мне приятно, что церемония вручения этих наград началась с Клайпеды – второго по величине и красивейшего города Литвы», — сказал А.Удальцов.

Первую в Литве юбилейную медаль посол вручил Юлюсу Декснису – писателю, участнику боев за Клайпеду, председателю Республиканского совета ветеранов Второй мировой войны, воевавших на стороне антигитлеровской коалиции.

С годовщиной освобождения Клайпеды приехали поздравить представители Ассоциации воинов-интернационалистов Калининградской области во главе с генерал-майором в отставке Владимиром Мичуриным.

Вместе с ветеранами они возложили венки к обелиску погибшим за Литву красноармейцам на Куршской косе, вручили подарки руководителям ветеранских организаций. И, похоже, не зря захватили с собой гитару: что может быть задушевнее, чем песни военных лет, которые вместе с гостями пел весь зал?!

Глядя на этих пожилых людей – фронтовиков и детей войны, на долю которых выпали безмерные страдания, боль потерь и чудовищные испытания, невольно щемит сердце. Как же они прекрасны в своей душевной чистоте и трогательной скромности, как светятся их глаза в ответ на добрый взгляд или слово! Неужели и нам нужно пройти через тернии, чтобы сохранить в себе такое же достоинство и человечность?

«Молюсь только об одном, чтобы на ваше поколение не выпало того, что пережили мы. Я сегодня так разволновалась – столько внимания, столько цветов, хороших слов, что не смогла ни кусочка проглотить, чем тут угощали. Даже жалко – я такой прекрасной еды за всю жизнь не видала», — по-детски сокрушалась одна старушка, уже собираясь домой.

Фильм о боях за Клайпеду

Они уходят один за другим, эти святые люди – фронтовики и труженики тыла, бывшие узники фашистских концлагерей и блокадники Ленинграда. Они унесут с собой правду о той страшной войне. И тогда у бесстыжих историков и политиков будут развязаны руки, если мы не вступимся за наше военное поколение, за нашу Победу.

Они уже сейчас говорят, что никаких боев за Клайпеду не было, что советские войска вошли в пустой город. А как же те 689 солдат, лежащих под гранитными плитами на воинском мемориале? Еще живы несколько участников освобождения Клайпеды, семь из них живут в этом же городе.

Их свидетельства и легли в основу исторического документального фильма «Бои за Клайпеду», который снимает журналист и телеоператор Михаил Андриянов со своей командой.

Идея снять фильм пришла года два-три назад. Михаил успел записать живое воспоминание клайпедчанина-фронтовика Е.Ковальчука, чему теперь несказанно рад — Евгений Данилович рассказчик был замечательный, а из жизни ушел внезапно, никто и не предполагал. Теперь эти кадры бесценны.

Такой же удачей можно назвать и повествование клайпедчанки Валентины Павловны Зобовой, дочери офицера-пограничника, чьи рассказы о первых днях войны, о погибших товарищах и ужасах фашистского плена легли в основу ее книги.

Записывать воспоминания ветеранов, которым за 90, — дело очень трудное. Но оно того стоит, чтобы сохранить наше общее прошлое, рассказать о нем без прикрас и пафоса.

«Фильм будет состоять из 15 сюжетов. Пять из них уже сняты, работаем над шестым. Наша цель – рассказать о событиях 19-28 января 1945 года, основываясь на живых свидетельствах участников боев за Клайпеду, а также историков.

Мы не даем своей оценки или идеологизации тем событиям, следуем им строго документально. Вторая линия фильма – воспоминания фронтовиков и очевидцев той войны, живущих в Литве», — рассказал «Литовскому курьеру» Михаил.

Фильм создается на пожертвования неравнодушных людей. Отснятые пять частей можно найти в соцсетях, они уже набрали около 100 тысяч просмотров.

Фальсификаторы истории рискуют

О правде и честности истории Второй мировой войны беспокоятся и пережившие ее люди. Об этом говорили ветераны, обступив российского посла.

«Нам, живущим в Литве, больно слышать, как некоторые наши политики шельмуют фронтовиков, называют нас оккупантами. То ли у них память отшибло, то ли это занесенная, как колорадский жук, болезнь. Когда же они прозреют?», — с горечью говорил председатель ветеранской организации Таураге Ю.Зурлис.

А.Удальцов разделяет тревогу и горечь ветеранов.

«Я упомянул на митинге о рискованности переписывания истории, что может привести к опасным последствиям и для Литвы. Сегодня есть деятели в этой стране, есть и просто профессиональные провокаторы, задающие опасную тональность, в том числе и в отношении существующих границ. Я историк по образованию, и то, что Мемель после войны оказался в составе Литвы, это результат решения высшего руководства Советского Союза, и этот факт никто не может оспорить. Есть историки и политики и на российской стороне, которые говорят, что если Литва считает свое освобождение от гитлеровцев «оккупацией», так почему же она не откажется от Клайпеды, от Вильнюса? И это звучит не менее абсурдно, чем утверждения любителей переиначивать историю. Когда это утверждают профессиональные провокаторы – это одно, но когда их начинают поддерживать власти государства – это уже серьезно, за этим может последовать ответная реакция», – пояснил «Литовскому курьеру» суть своего высказывания на митинге российский посол.

Елена ЛИСТОПАД