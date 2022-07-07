Не присматриваешь за участком – плати

Однако действующий до сих пор порядок потенциально открывал путь юридическим недоразумениям, при которых имущество собственника оставленного без присмотра участка включается в перечень неиспользуемых земельных участков. К этим территориям применяется максимальная ставка земельного налога в размере 4 процентов.

После того, как городской cовет одобрил предложенные изменения, список 4-процентной ставки земельного налога теперь включает в себя оставленные без присмотра участки, владельцы которых больше не смогут воспользоваться налоговыми льготами.

Больше не будет неоднозначной ситуации, когда земельный участок облагается максимальной ставкой земельного налога из-за его запущенности, но по другому положению он уже освобожден от уплаты налога. Хотя до сих пор самоуправление не попадало в такую ситуацию, желательно предвосхитить события и избежать возможных недоразумений, когда законодательство может толковаться по-разному.

В прошлом году 79 участков были включены в список 4-процентной ставки земельного налога, но 11 из них были исключены, когда после предупреждения о штрафе владельцы устранили причины, по которым они попадали в список.

В 2021 году льготы земельного налога были применены касательно 20 земельных участков или их частей.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt