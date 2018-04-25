Не признанная в Литве община обратилась в ЕСПЧ

Фото Romuva.lt

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Не получившее государственного признания религиозное общество древних балтов Romuva обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщила община, суд просят признать, что Литва нарушила статьи Европейской конвенции о правах человека, касающиеся свободы мысли, совести и религии, дискриминационного запрета и права на справедливое рассмотрение дела, а также на эффективную меру правовой защиты.

По словам жрицы Romuva Инии Тринкунене, целью обращения не является получение материальной выгоды или денежной компенсации за нарушенные права верующих.

«Лучшим возмещением нанесенного нам ущерба было бы признание Страсбургским судом того факта, что наши права были нарушены. Мы убеждены, что благоприятное для общества решение ЕСПЧ побудит политиков изменить правовые акты, и позволит все религии, какими бы они ни были, считать в Литве равными перед законом», – отметила она в пресс-релизе.

В июне текущего года в парламенте не хватило голосов для государственного признания Romuva. За это проголосовали 40 депутатов, «против» был 31 и 15 воздержались.

Это голосование в зале Сейма было встречено аплодисментами части парламентариев.

Теперь Romuva сможет повторно обратиться за государственным признанием только через десять лет.

Государственное признание дает Сейм, получив положительное заключение Министерства юстиции.

Минюст оценил, что Romuva, как религиозная община, пестующая этническую культуру, является важной частью культурной и религиозной жизни Литвы.

Согласно этому заключению, общество Romuva, которое придает большое значение исследованиям литовского язычества и восстановлению древних обрядов.

Государственное признание позволило бы Romuva получить право на льготу налога на землю, его жрецы подлежали бы обязательному социальному страхованию, браки признавались бы как заключенные в ведомстве актов гражданского состояния.

В ходе переписи населения 2001 года исповедующими языческую религию балтов назвали себя 1,2 тыс. жителей, а в 2011 году таковых было уже 5,1 тыс. жителей.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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