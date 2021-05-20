Не смотря на вакцинацию, cтароста фракции аграриев в сейме Литвы заразилась COVID-19

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

У старосты фракции Союза «крестьян» и «зеленых» Литвы Аушрине Норкене выявлен COVID-19.

Депутат сообщила BNS, что в среду после традиционного тестирования получила положительный ответ.

«Я чувствую себя хорошо, возможно так и проходила бы, если бы не тест», – сказала она в четверг.

Каждую среду депутатам создается возможность сдать тест на коронавирус. А. Норкене сказала, что всегда его делает, невзирая на то, что в конце марта была привита первой дозой вакцины от COVID-19.

Членов сейма привили вакциной AstraZeneca.

«Я и всю фракцию всегда призывала это делать. Знаете, что прививка не защищает, можем быть носителями. Эта возможность провериться в среду является прекрасной и несложной, нужно раньше встать и пойти сделать тест», – сказала BNS А. Норкене.

Сейчас депутат находится в изоляции. По причине контактов с ней также изолировались двое коллег из ее фракции.

А. Норкене сказала, что не представляет, где могла заразиться.

Случаи COVID-19 ранее фиксировались в сейме в ноябре-феврале.