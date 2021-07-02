Не совпадает видение Вильнюса и Риги, как не впустить электроэнергию — Д. Крейвис

«Плохое известие или известие похуже то, что отличаются точки зрения, как этого достичь. Что мы видим из дискуссии сегодня — латвийская сторона продолжает утверждать, что они торгуют российским электричеством, которое поступает в Литву через перемычку Литва — Беларусь. Но они утверждают, что этот поток российский только потому, что у них есть российские сертификаты», — сказал Д. Крейвис по телефону BNS.

По словам Д. Крейвиса, на последних переговорах представители Эстонии и Латвии предложили компромисс — снизить коэффициент пропускной способности с 0,62 до 0,47, однако он не устраивает Литву, потому что все равно позволит белорусской электроэнергии поступать в страны Балтии.

«Наш закон очень внятный — чтобы (белорусская электроэнергия — ред.) вообще не поступала на рынок стран Балтии. Так что если бы Латвия использовала только свои межсоединения — коэффициент 0,32–0,33, тогда эта белорусская электроэнергия не импортировалась бы. (…) 320 мегаватт — мощность латвийского межсоединения», — сказал Д. Крейвис.

Он подчеркнул, что по этому вопросу соглашения с латышами все еще нет.

«Я чувствую, что они слышат аргументы, но, наверное, им очень трудно изменить решение, которое было принято год назад, об этом коэффициенте 0,62», – сказал министр.

Он также сообщил латвийскому коллеге, что Литва намерена провести в жизнь правовые средства, которые оставят возможность договориться о трехсторонней методике торговли. Уже в ближайшее время министр будет просить правительство одобрить дальнейшие действия. Однако он не хотел пока раскрыть, что это за действия.

«Очень надеюсь, что эти средства приведут к тем или иным решениям, которые обеспечат, что «антиостровецкий» закон будет соблюдаться», — резюмировал Д. Крейвис.

Министр, в частности, сообщил, что сейчас в Беларуси выработка и потребление электроэнергии сбалансированы, и ее потока в Литву по сути нет.

«Поток из третьих стран в Балтийские страны очень уменьшился, составляет около 200 мегаватт. Тому есть причины: прежде всего, Беларусь сбалансирована, вырабатывает столько, сколько потребляет. Поскольку лето жаркое, можно предположить, что у России тоже нет избытка. Кроме того, идет ремонт определенных линий между Латвией и Эстонией», — сказал министр энергетики.