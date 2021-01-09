Не стоит ожидать нового наплыва британских финтех компаний– адвокат

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Не стоит ожидать новой волны миграции компаний финансовых технологий (финтех) в связи с выходом Соединенного Королевства из Европейского таможенного союза с 1 января, считает партнер адвокатской конторы Ecovis Proventus Law Кестутис Квайнаускас.

По его словам, торговое соглашение ЕС и Соединенного Королевства по отношениям существенно не изменит уже происходящую некоторое время миграцию компаний из Соединенного Королевства в страны Европейского экономического пространства, среди них и в Литву.

«Соглашение не меняет сути дела. (…) Банки, прочие компании финансового сектора Соединенного Королевства, в Лондонском Сити или в других местах, где они находились, они знали, что «Брекзит» означает то, что им придется получать дополнительные лицензии от регуляторов в Европейском экономическом пространстве», – сказал BNS К. Квайнаускас.

Он утверждает, что с «Брекзитом» было ясно, что Соединенное Королевство покинет Европейский рынок, и перестанут действовать в Европейском экономическом пространстве лицензии, выданные компаниям британским регулятором FCA (Financial Conduct Authority).

Адвокат не ожидает наплыва финтех компаний в Литву по причине соглашения по «Брекзиту» – их приток еще некоторое время продолжится, однако позднее, через год-два иссякнет.

«Литва получила достаточно большую часть этих финансовых компаний, бегущих из Лондонского Сити или из Соединенного Королевства, которые сейчас будут осуществлять свою европейскую деятельность через лицензии, выданные Банком Литвы (Центробанком)», – пояснил К, Квайнаускас.

Адвокат отметил, что все же, в Литву иммигрировали не крупнейшие финансовые учреждения – последние после «Брекзита» выбрали Париж, Амстердам, Франкфурт, Дублин, а в Литву переселились более мелки и средние компании.

Среди более крупных компаний, которые получили лицензии в Литве он назвал британскую Contis.