Не стоит вздрагивать от каждого заявления России – Науседа

По словам главы страны, Литва должна направить свои усилия на то, чтобы привлечь внимание своих союзников к возникшим в регионе рискам и обеспечить адекватный ответ НАТО и Евросоюза на возникшие угрозы.

«Мы должны продолжать делать дела, которые мало связаны с Россией, и в первую очередь сосредоточиться на нашей работе с союзниками, потому что мы должны в первую очередь обратить внимание союзников на то, в каком рискованном регионе мы живем, и что НАТО, ЕС адекватно отреагирует на те угрозы, которые возникли, и сделает все, чтобы у России не было ни малейшего соблазна испытать нашу силу и стойкость, иными словами, испытать щит коллективной обороны», — сказал президент.

Кремль сообщил в понедельник, что президенты России и Беларуси обсудили возможность совместных действий против Литвы из-за введенных ею «незаконных» ограничений.

С середины июня Вильнюс ограничивает транзит товаров, включенных в санкционные списки ЕС, в российский эксклав, который находится между членами НАТО — Литвой и Польшей. Этот шаг вызвал ярость Москвы.

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