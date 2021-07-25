Не трогайте дикую природу!

Фото am.lrv.lt

Защитники природы обеспокоены тем, что чужеродные виды растений «убегают» из частных земельных владений в природу или намеренно высаживаются для «улучшения» естественного уголка природы рядом с их усадьбой или домом, чтобы украсить окружающую среду.

Известны случаи, когда люди выкапывают эффектные, охраняемые полевые цветы, чтобы украсить свой двор или питомник. Такое вмешательство в дела природы может нанести большой вред.

«Ни один охраняемый вид нельзя забрать из природы, и ничего нельзя привнести в нее. Дикие растения на лугу, в лесу или на берегу озера нельзя пересаживать с одного места на другое якобы для того, чтобы сделать его красивее. Каждое растение выбирает для себя наиболее подходящее место для роста, экосистему, давайте не тревожить природу. Если в нее попадает чужеродный вид, особенно инвазивный, возникает угроза для местных жителей», – говорит руководитель группы политики охраны природы Министерства окружающей среды специалист Лаура Янулайтене.

Например, привезенные из-за границы декоративные кувшинки часто сажают не только в собственных прудах, но и в озерах и реках. Они могут вытеснить кувшинки и другие водные растения, которые в настоящее время естественным образом растут в Литве, изменяя водную среду обитания.

Еще одна забота защитников природы каждый год – это выкапывание охраняемых растений, скорее всего, с целью их посадки дома или для продажи. Охраняемые растения и их части – цветы, листья, семена, корни нельзя собирать, выкапывать, извлекать или иным образом использовать без разрешения, выданного Агентством по охране окружающей среды. Кроме того, запрещено фотографировать или снимать охраняемые виды с нанесением им ущерба.

За подобные действия предусмотрены административная ответственность и штрафы.

Случается, когда плохо растущие привезенные экзотические растения или их остатки выкидывают прямо через забор или в ближайший лесок. Таким образом самосев размножается в естественной среде. Однако такие растения, их семена и корни должны быть выброшены в компост или доставлены на площадки для зеленых отходов, засохшие части можно сжигать в соответствии с установленными требованиями. Министерство окружающей среды напоминает, что высаживать их можно только у себя во дворе, цветнике, а не в естественной среде обитания.

Информация «ЛК»