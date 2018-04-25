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Происшествия

Небезопасное мясо не дошло до потребителей

  • Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Каунасский департамент Государственной службы продовольствия и ветеринарии запретил компании Dargita Tau продавать 645 килограммов польской курятины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки специалисты службы выявили 600 килограммов куриных тушек и 45 килограммов куриного филе неизвестного происхождения. Хотя представители каунасской компании заявили, что продукт был получен от польского предприятия Galpol, проверка показала, что отсутствовала информация о маркировке более чем трети мяса.

«Кроме того, компания не смогла предоставить документы по отслеживанию 405 килограммов куриного мяса, информация на этикетках не соответствовала накладным. Плохая упаковка не обеспечивала защиту куриного мяса от внешнего загрязнения, компания не осуществляла контроль по приему мяса, данные не были зарегистрированы в журнале контроля приема», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что небезопасное мясо не дошло до потребителей. Компания должна уничтожить продукцию.

В Литве усилен контроль за живой птицей, инкубационными и столовыми яйцами, продуктами из птицы и кормами, ввозимыми в страну, на фоне вспышек птичьего гриппа в Европейском союзе.

Государственная служба продовольствия и  ветеринарии обращает внимание на то, что увеличилось количество сообщений о посещении птицефабрик неизвестными лицами, которые представляются инспекторами. Инспекторы службы всегда должны не только  представиться, но и предъявить официальный документ о проводимой проверке и свидетельство государственного служащего.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

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