Небывалая жара внесла свои коррективы

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Жара в Литве сначала радовала жителей, но, по мере того как столбики термометра поднимались до аномально высокого показателя, стала вносить сбои в жизнь людей: падает уровень воды в реках, каунасцы жалуются на нехватку воды, в школах прекращены занятия, запрещено перевозить животных на далекие расстояния.

Температурные рекорды июня

По данным гидрометеорологической службы, 13 июня в Литве температура поднялась почти до 36 градусов. Как сообщил портал timeanddate.com, 36 градусов в этот день было в Абу Даби (ОАЭ), 40 градусов было в Джибути (Африка), 38 градусов – в Менаме (Бахрейн), 39 – в Мускате (Оман).

Накануне в Кайшядорисе было зафиксировано плюс 35,7 градуса. Такой высокой температуры в июне в истории Литвы еще не было.

«В Кайшядорисе поставлен рекорд июня. Вчера было 35,7 градуса жары. Прежний рекорд был 35,4 градуса, он был зафиксирован в 2016 году», – сказал информационному агентству BNS синоптик Паулюс Старкус.

В связи с продолжающейся в Литве жаркой погодой ученые заявляют, что волны жары становятся все более частыми и интенсивными по причине климатических изменений.

«Это не является новым явлением, волны жары были и раньше, однако в связи с колебаниями климата, они все более часты и интенсивны», – сказал BNS климатолог Вильнюсского университета Донатас Валюкас.

«Раньше температура свыше 30 градусов была достаточно редким явлением. Сейчас это бывает практически ежегодно, волны жары длятся дольше, температура выше», – сказал климатолог.

По его словам, из-за климата меняется и характер осадков: чаще бывают ливни и следующие после них периоды засухи.

«Совокупное количество осадков в Литве постепенно растет, но равномерность их распределения сокращается: бывает много осадков, а потом — длительная засуха», – сказал Д. Валюкас.

По словам климатолога, климатические изменения также обуславливают более частые шквалистые ветры и смерчи.

Д. Валюкас добавил, что погодные катаклизмы повышают угрозу здоровью людей, из-за климатических изменений повышается уровень загрязнения водоемов, чаще происходят лесные пожары, от жары страдает качество покрытия железнодорожного полотна и автомобильных дорог, сложнее вести строительные работы, из-за засухи страдают земледельцы.

Напомним, что в прошлом месяце в Вильнюсе более ста человек приняли участие в демонстрации с требованиями к политикам предпринять срочные меры по борьбе с последствиями климатических изменений и снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Из-за жары упал уровень воды в реках

Пресной воды в Литве достаточно, а проблемы со снабжением ею в некоторых местностях вызваны низкими мощностями водозаборов, говорит министр экологии Кястутис Мажейка.

Между тем поверхностные воды истощены, и, если уровень воды в реке Нярис упадет до критической отметки, поставив под угрозу всю экосистему, придется обращаться к Беларуси с просьбой выпустить чуть больше воды в низовья, утверждает министр.

«Если говорить о пресной воде, то у нас достаточно ресурсов, мы не видим изменений в подземных слоях пресной воды, однако если говорить о поверхностных водах и некоторых водозаборах, мощности которых невелики, то им нужно время для наполнения, что несет определенную угрозу, и особенно в случае с Каунасом», – сказал К. Мажейка в интервью радиостанции Zinių radijas.

Ситуация с поверхностными водами проблематичная, отмечает министр.

«И в Вильнюсе река Нярис обмелела, и здесь следует заметить, что Беларусь, где под Минском имеется огромный резервуар воды, из которого обеспечивается водой весь Минск, осуществляет постоянный надзор за этим резервуаром, чтобы поддерживать уровень воды, и мы видим, что они выпустили в низовья очень мало воды. Обмеление было на метр, и в последние дни, к счастью, мы заметили на границе повышение», – сказал К. Мажейка.

«В худшем случае мы готовы обратиться к Беларуси, чтобы они выпустили чуть больше воды», – подтвердил министр.

По словам специалистов гидрометеорологической службы, из-за установившейся жары уровень воды в реках страны упал заметнее обычного в июне, самая опасная ситуация отмечается в реке Нярис в районе Вильнюса, где уровень воды сейчас должен быть как минимум на метр выше.

«Как в восточной, так и в южной, центральной и западной частях река сильно иссякла. Во всем бассейне Немана, Нявежиса, Юры – везде уровень воды ниже обычного июньского показателя», – сказал BNS заведующий отделом гидрологических наблюдений службы Юозас Шимкус.

«На сегодняшний день худшая ситуация в реке Нярис. У Вильнюса достигнут критический уровень. Сейчас течет природоохранный водный деби́т, но если и далее это будет продолжаться, то воды будет еще меньше», – отметил гидролог.

«Природоохранный дебит обеспечивает минимальные условия жизнедеятельности экосистемы», – добавил он.

Об опустившемся ниже минимального предела уровне воды могут свидетельствовать мертвая рыба и повышенное цветение водных растений.

Специалист также сообщил, что уровень воды значительно не понизился только в северных реках Литвы, где он близок к обычному июньскому уровню.

В Каунасе сбои в поставках воды

В связи с тем, что из-за жары сильно выросло потребление воды, в крупных городах начались проблемы с водоснабжением: в Вильнюсе и Каунасе местами упало давление воды, у части жителей Каунаса вообще нет воды.

Врио гендиректора каунасского предприятия водоснабжения Kauno vandenys Рамунас Шульскис подтвердил BNS, что на прошлой неделе перебои с водоснабжением ощущали на себе около тысячи жителей Каунаса. По его словам, горожан, у которых совсем нет воды, компания обеспечивала питьевой водой, разлитой в пластиковую тару.

Как считает К. Мажейка, проблема заключается в том, что некоторые водозаборы не получили должного обновления, поэтому у них недостаточно мощностей удовлетворять возросшую потребность в воде.

Часть каунасцев сообщает, что проблемы с водой наблюдаются уже в течение двух недель, ее не бывает то по утрам, то по вечерам, однажды не было 4 дня. Такая ситуация, по данным Kas vyksta Kaune, фиксируется на проспекте Европы, в Алексотасе. Жители говорят, что они связывались с поставщиком. Им сказали, что о проблеме знают и будут ее решать… в конце лета.

Снижена скорость движения поездов

По причине жаркой погоды в Литве ограничивается скорость движения поездов, пассажирам рекомендовано учесть возможные опоздания, сообщила литовская государственная железнодорожная компания Lietuvos geležinkeliai («Литовские железные дороги»).

«С целью обеспечения безопасности движения с 12 июня ограничивается движение всех пассажирских и грузовых поездов в дневное время – с 14.00 до 19.00. Такие меры необходимы, поскольку жара затянулась», – сказала BNS представитель компании по связям с общественностью Новиле Валанче.

По ее словам, точное время опоздания поездов назвать сложно, поскольку, по сути, меняются графики всех (как товарных, так и пассажирских) поездов. Одни рейсы будут опаздывать на лишь несколько минут, другие – на 15–20 минут.

Местами на дорогах плавится битум

Дорожные службы сообщают, что из-за жары местами на дорогах плавится битум, поэтому может быть ограничено движение. На таких участках независимо от того, будут ли там установлены знаки, дорожные службы просят сбавлять скорость, поскольку в таких условиях увеличивается тормозной путь.

Запрещена перевозка животных

Из-за продолжительной жары временно запрещена перевозка скота из Литвы на большие расстояния, сообщает Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).

Прекращены занятия в школах

Из-за жары некоторые школы в Литве отменили занятия, а в некоторых — уроки сокращены. Соответствующие решения принимаются руководством школы.

Подготовлено литовскими СМИ