Нечаянная Радость

Как появляются чудотворные иконы? У одних есть конкретный реальный или легендарный автор. Апостол Лука («Владимирская», «Ченстоховская» и др.), Алипий Печерский, первый русский иконописец («Свенская Печерская»), первый митрополит Московский Петр («Петровская») – примеры, что пришли на ум, их можно продолжить, покопавшись в памяти или в литературе. Другие находят либо в лесу («Курская Коренная»), либо на чердаке («Калужская»), либо где-то еще. Третьи до поры до времени скромно стоят в храмах и ждут своего часа (новгородское «Знамение»). Вы сами, дорогой читатель, можете продолжить эту тему.

А вот наша сегодняшняя героиня появилась очень неожиданным для иконы образом. Ее писали не как объект молитвы, а как иллюстрацию к книге. И это сразу бросается в глаза, стоит лишь взглянуть на «Нечаянную Радость».

Кроме самой иконы Богородицы тут окна, занавески и другие детали интерьера. Обычно на старых иконах, если эти элементы присутствовали, то они выполняли какую-то смысловую функцию. Например, в «Троице Ветхозаветной» из-за занавески выглядывает Сара, когда подслушивает разговор Ангелов с Авраамом о рождении Исаака. Как писал А.П. Чехов, если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно непременно должно выстрелить. Тут же и занавеска, и окно «не стреляют», носят чисто декоративный характер.

Еще одна деталь, не характерная для иконы. Это молящийся на коленях человек. Сам по себе он вполне закономерен. Часто на образах пишут молящихся. Вспомните «Всех скорбящих Радость» или «Покров». Но там эти персонажи окружают Богородицу и являются как бы фоном для нее. Здесь же он сразу привлекает, а порой и отвлекает, внимание.

Надписи на иконах – явление обычное. Это либо название образа, либо имя святого. Взглянул, прочел и продолжаешь молиться. В «Нечаянной Радости» они тоже бросаются в глаза, как и прочие неожиданности, и требуют прочтения. Во-первых, это начало какого-то (скоро узнаем какого) повествования под образом Богородицы. Во-вторых, диалог между молящимся и Божьей Матерью. Прямо как в современных комиксах. Прочитать эти надписи порой бывает трудно из-за небольшого формата иконы в наших домашних иконостасах. Но потерпите, дорогой читатель, сейчас я помогу вам прочесть все, что на иконе написано. Да и сама икона в иконе, согласитесь, неожиданное решение. Правда, современные иконописцы, восстанавливая и сохраняя древнюю лаконичную манеру письма, пишут этот образ без всяких декоративных излишеств, характерных для иконописи XVII-XIX вв. Тут только Богородица с Младенцем и молящийся перед Ними человек.

О святителе Димитрии Ростовском мы нередко упоминали в связи с его собранием житий святых, которые называются «Четьи-Минеи». Но кроме этого монументального труда им написано много замечательных произведений. Среди них книга о чудесах Богородицы «Руно орошенное». Работая над ней, он некоторое время провел в Вильнюсе, жил в Свято-Духовом монастыре. Вот тот рассказ из «Руна», которому послужила иллюстрацией «Нечаянная Радость».

Один человек, проводя жизнь в грехах, очень почитал Богородицу и постоянно обращался к ней с молитвенным возгласом архангела Гавриила (вспомните Благовещение) «Радуйся, Благодатная!». Почитать он Ее почитал, а грешить не прекращал. И вот однажды, перед тем как отправиться по своим неблаговидным делам, он как обычно встал перед иконой и вдруг увидел, что из рук, ног и бока Младенца (т.е. совсем, как на Голгофе) течет кровь. «О, Госпожа! Кто это сделал?», — воскликнул человек. «Ты и прочие грешники вновь распинаете Моего Сына», — последовал ответ. Именно этот диалог зафиксирован на образе.

И стал он каяться и молить о прощении. И Богородица присоединилась к нему, как-никак человек этот искренне почитал Ее. И, наконец, услышала Она голос Своего Сына: «Ныне прощаются ему грехи, ради Тебя». И, конечно же, этот некий беззаконный человек, как называет его в рассказе автор, оставил свои прежние «забавы» и получил неожиданную радость прощения своих грехов. А радость эта несравнимо больше той радости, которая обуревает нас, когда мы нечаянно находим дорогую безделушку, загнанную год назад нашим котенком под диван.

История эта была написана Димитрием Ростовским в XVII в. А самая первая икона «Нечаянная Радость» известна с 1832 года. И уже через 3 года началось почитание этого образа, потому что за такой короткий срок он прославился чудотворениями. 22 декабря (9 по ст.ст.) день празднования иконы.

Конечно, все мои рассуждения об иконографии образа носят любительски-искусствоведческий характер и для настоящего христианина особой роли не играют. Икона для него – это средство связи с первообразом, источник молитвенного вдохновения. И если вас все описанное мной не отвлекает и приносит духовную и душевную радость, то и слава Богу и Пресвятой Богородице.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви