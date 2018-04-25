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Неделя на дорогах страны: 63 пострадавших

Фото из открытых источников

За неделю (14-20 февраля), с пятницы по четверг, на дорогах Литвы были ранены 63 человека, один пешеход в результате полученных травм скончался в больнице.

По предварительным данным, за неделю было регистрировано 53 ДТП, в которых пострадали люди: 23 пешехода (12 на пешеходных переходах), 19 водителей (1 мотоциклист), 16 пассажиров, 2 велосипедиста. Среди пострадавших – 7 несовершеннолетних (4 пассажира, 3 пешехода).

Нетрезвые водители, по предварительным данным, приняли участие в 2 авариях, в которых были ранены 4 человека (2 водителя, 1 из них нетрезвый, 2 пассажира).

В этом году в Литве в ДТП погибли 22 человека.

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