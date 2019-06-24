Недетские проблемы наших детей

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Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)- международная организация помощи детям всего мира, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций. Она оказывает поддержку правительствам и гражданскому обществу в 155 странах с целью претворения в жизнь Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка и других международных норм.

Семейная политика в странах Балтии

Детский фонд ООН провел исследование о политике стран с высокими и средними доходами населения для семей с детьми.

В исследовании оценивалась политика по отношению к семьям с детьми в 41 стране мира. При составлении рейтинга учитывались четыре показателя:

оплачиваемый декретный отпуск для матерей;

оплачиваемый декретный отпуск для отцов (число недель, которые в декрете может провести только этот родитель при получении среднего по стране заработка);

доля детей младше 3 лет в дошкольных учреждениях;

в дошкольных учреждениях доля детей от 3 лет до возраста обязательного школьного образования.

Чем больше детей находятся в дошкольных учреждениях, тем лучше позиция государства.

Первое место рейтинга заняла Швеция, на второй и третьей строчках расположились Норвегия и Исландия. На четвертом месте — Эстония: при этом страна оказалась лидером рейтинга по декретному отпуску для матерей. В Эстонии 93% детей старше трех лет посещают дошкольные учреждения — это восьмой показатель рейтинга.

Литва и Латвия вместе с Венгрией делят 16-е место рейтинга. Латвия заняла шестое место в категории оплачиваемого отпуска для матерей, однако общий результат страны ухудшили показатели декрета для отцов и доля детей в дошкольных учреждениях.

Литва заняла четвертое место по декретному отпуску для матерей, но у нее оказались худшими другие показатели: прежде всего по доле детей младше 3 лет в дошкольных учреждениях.

Кормильцы поневоле

В мире незаконно эксплуатируют труд 152 миллионов детей, которые не достигли возраста трудовых отношений. Об этом заявил Детский фонд ООН, пишет DW.

Согласно подсчетам UNICEF, 72 миллиона таких детей проживают в Африке и еще 62 миллиона — в Азии. Больше 70% эксплуатируемых детей работают в сельском хозяйстве и в опасных для жизни условиях.

Как отмечает фонд, с 2000 по 2016 год количество эксплуатируемых детей уменьшилось на 100 миллионов. UNICEF высказал обеспокоенность тем, что в последние три года замедлился темп уменьшения количества таких детей. Важным в решении этой проблемы является доступ к школьному образованию, подчеркивает фонд.

Эксплуатация детского труда является незаконной, согласно конвенции по правам человека.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ