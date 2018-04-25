Недобросовестные компании

Фото www.fntt.lt

Служба расследования финансовых преступлений предлагает создать возможность для прекращения деятельности недобросовестных компаний, занимающихся оказанием медицинских услуг, передает LTR.

Более строго контролировать компании, предоставляющие услуги в области одонтологии, ортопедии, пластической хирургии или услуги по оздоровлению, предлагается в связи с досудебными расследованиями, проведенными службой. Они подозреваются в мошенническом ведении учета, незаконной хозяйственной, коммерческой, финансовой или профессиональной деятельности. Компании, признанные недобросовестными налогоплательщиками, не смогут претендовать и на средства Фонда обязательного страхования здоровья, которыми компенсируются услуги, предоставленные в сфере охраны здоровья.

Подготовлено литовскими СМИ