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Экономика

Недостатки налоговой системы

Фото BFL/Инги Йодите

Литовский президент Гитанас Науседа отмечает необходимость более справедливой налоговой системы с предотвращением неравномерности обложения налогами доходов, хаотичных налоговых изменений и удовлетворения личных потребностей через компании, сообщает BNS.

Президент обсудил с экспертами проблематику совершенствования налоговой системы.

«По мнению президента, в стране слишком мало говорят о справедливости налоговой системы. Справедливая налоговая система, когда она таковой станет, будет вносить весомый вклад в реализацию президентской идеи государства благополучия», – заявил журналистам советник главы государства по социально-экономической политике Вайдас Аугустинавичюс после дискуссии в Президентском дворце.

По мнению президента, повышение справедливости налоговой системы следует начинать со снижения налогов на более низкие доходы.

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«Первый шаг — это сокращение разницы налогообложения доходов. Даже Еврокомиссия неделю назад обратила внимание на то, что тариф налога, применяемый на прирост капитала и прочие подобные доходы, ниже, чем стандартный тариф в налогообложении труда», – сказал советник.

По словам В. Аугустинавичюса, второе налоговое направление – это усилия по изживанию привычки удовлетворять личные потребности через компании, ведь дискуссия во вторник показала актуальность проблемы несправедливости через частное потребление. 

«Третье направление, по которому президент выдвинет новую законодательную инициативу, это цель предотвратить путь существованию налогового хаоса, поскольку не может быть так, чтобы новые налоги или прочие важные налоговые изменения вступали в силу в течение нескольких недель после принятия решений. Этот риск был достаточно велик прошлой осенью», – пояснил член президентской команды.

В. Аугустинавичюс добавил, что также важно всегда разъяснять, ради чего поднимаются налоги, иначе «колеблется сама надежность налоговой системы».

Президент считает, что объем общественных финансов в Литве мал, нехватка средств ощущается в большинстве сфер государственного финансирования – особенно в социальной защите.

«В Литве много лет говорят о сокращении теневой экономики, о более эффективном использовании бюджетных ресурсов. По мнению президента, следует просто ускорить принятие необходимых решений», – сказал В. Аугустинавичюс.

В Литве риск нищеты угрожает 800 000 жителей. По коэффициенту нищеты за 2018 г. в Литве в нищете жили безработные (62,3%), одинокие люди (50,7%), родители-одиночки (46,8%) и пенсионеры (41,7%).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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