Недоверие правительству вместо министров

Фото BNS/Жигимантаса Гядвилы

Вице-председатель Сейма Литвы, лидер оппозиционной Партии труда (ПТ) Андрюс Мазуронис заявил, что предложит оппозиции парламента рассмотреть вопрос об организации процедуры недоверия правительству вместо интерпелляции для отдельных министров.

«Интерпелляция в отношении пяти-шести министров не принесет никакой пользы, и результат вполне ясен, потому что вопрос интерпелляции министрам ставится открытым голосованием. Я предлагал оппозиционным фракциям и сейчас, когда мы встретимся, снова предложу, что может быть, стоит подумать, если ряд министров уже сформировался, то нет доверия всему правительству, это была бы одна процедура, одно голосование», – сказал А. Мазуронис в интервью радиостанции Žinių radijas.

По его словам, такое голосование показало бы, пользуется ли кабинет министров поддержкой в Сейме, а если голосование будет положительным для этого правительства, то оно подтвердит, что правительство должно продолжать свою работу.

«Понятно, что поддержки этому не будет в рядах оппозиции, но среди тех, кто у власти, все ли решат, что работа этого правительства их удовлетворяет, неясно, потому что в темных, мрачных и холодных коридорах Сейма слышны не один и не два голоса от представителей правящего большинства, что это правительство не справляется», – сказал А. Мазуронис.

Согласно Уставу Сейма, на заседании Сейма не менее одной пятой депутатов (29) могут внести проект постановления, выражающий прямое недоверие правительству.

В ходе процедуры вотума недоверия могут быть опрошены все министры, после чего немедленно проводится процедура вотума недоверия правительству. Такое постановление принимается тайным голосованием при поддержке более половины голосов всех членов Сейма, то есть не менее 71.

У оппозиции 67 голосов в Сейме.

Последняя интерпелляция в Сейме была проведена в сентябре в отношении министра энергетики Дайнюса Крейвиса из-за высоких цен на энергоносители, но оппозиции не удалось его уволить.

Ранее были вызваны ответить на вопросы министр здравоохранения Арунас Дулькис и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас. В обоих случаях министры сохранили свои посты.

Оппозиция Сейма публично назвала еще нескольких министров, работа которых вызывает вопросы и является основанием для опроса, среди них министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ