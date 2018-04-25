Экономика

Тенденции рынка недвижимости

Фото pixabay.com

За восемь месяцев текущего года рынок недвижимого имущества в Литве вырос на 6 % – в стране было продано более 86 тыс. объектов недвижимого имущества (в январе-сентябре прошлого года – 81 тыс.), сообщил предварительные данные Реестровый центр.

В сентябре состоялись 11,4 тыс. сделок с недвижимым имуществом – почти столько же, сколько и в прошлом году, но на 6 % меньше, чем в июле, сообщил BNS.

«В августе, по сравнению с июлем, сокращение количества проданных объектов в основном определило сокращение количества сменивших владельцев земельных участков. На рынок земельных участков значительно повлияли сезонные колебания, однако совокупный годовой рост является стабильным», – сказал глава отдела Реестрового центра Паулюс Рудзкис.

В этом году владельцев сменили почти 43 тыс. участков, или на 7 % больше, чем в прошлом году (40 тыс.), а только в августе – 5,5 тыс. – на 2 % меньше, чем в прошлом году (5,6 тыс.) и на 8 % меньше, чем в июле (6 тыс.).

В квартирном сегменте владельцев сменили 23,4 тыс. квартир – на 5 % больше, чем в прошлом году (22,3 тыс.), а только в августе было продано 3,1 тыс. квартир – это количество почти не изменилось.

В этом году продано 7,7 тыс. индивидуальных жилых домов – на одну десятую больше, чем в прошлом году (7 тыс.), а только в августе – 1153 (в августе прошлого года – 1051, а в июле этого года – 1171).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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