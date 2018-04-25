Нефть для Беларуси из Клайпеды отправилась в полночь

Фото Lietuvos gelezinkeliai

В четверг утром в Клайпедский порт пришло судно с предназначенной для Беларуси норвежской нефтью, первый железнодорожный состав с терминала компании Klaipedos nafta отправился в полночь пятницы.

Это подтвердил BNS представитель Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) Томас Дигайтис. По его словам, в сутки будет отправляться по 90 вагонов или два состава по 40-50 вагонов каждый.

По его словам, весь груз дочернее предприятие Литовских железных дорог LG Cargo до границы с Беларусью доставит в течение двух недель.

Представитель Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте сказала BNS, что уже завершается разгрузка норвежской нефти в резервуары. Обычно этот процесс занимает около полутора суток, а после ее перекачивают в ж/д цистерны.