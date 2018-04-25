Нефть для Беларуси из Клайпеды отправилась в полночь

В четверг утром в Клайпедский порт пришло судно с предназначенной для Беларуси норвежской нефтью, первый железнодорожный состав с терминала компании Klaipedos nafta отправился в полночь пятницы.
Это подтвердил BNS представитель Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) Томас Дигайтис. По его словам, в сутки будет отправляться по 90 вагонов или два состава по 40-50 вагонов каждый.
По его словам, весь груз дочернее предприятие Литовских железных дорог LG Cargo до границы с Беларусью доставит в течение двух недель.
Представитель Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте сказала BNS, что уже завершается разгрузка норвежской нефти в резервуары. Обычно этот процесс занимает около полутора суток, а после ее перекачивают в ж/д цистерны.
«Вся нефть будет вывезена с Klaipedos nafta прмиерно до середины февраля», – сказала она BNS.
Танкер Breiviken доставил в Клайпеду около 80 тыс. тонн сырой нефти, предназначенной для белорусского нефтеперерабатывающего завода «Нафтан». Последний раз нефть транспортировалась через Литву в Беларусь в 2017 году.
Klaipedos nafta теоретически могла бы переваливать до 3 млн тонн сырой нефти в год.
Белорусская компания по экспорту нефти «БНК» импортировала около 80 тыс. тонн нефти и норвежского месторождения Johan Sverdrup (Юхан Свердруп), сообщил новостному агентству Reuters на этой неделе контролирующий «БНК» белорусский государственный концерн «Белнефтехим».
Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе заявил, что страна готова покупать нефть у Азербайджана, Саудовской Аравии, Норвегии, США или других стран по мировым ценам, а импорт нефти из России планируется уменьшить до 40% от всей потребности.
Власти Беларуси объявили, что направили предложения по импорту нефти странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Однако переваливать нефть из Казахстана в страну не разрешает Россия.
Поскольку Москва и Минск не достигли соглашения по условиям поставок нефти на 2020 год, Россия с 1 января прекратила поставки нефти белорусским заводам, хотя спустя несколько дней поставки были частично восстановлены.
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę