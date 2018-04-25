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TOP,Клайпедский Вестник,Новости,Энергетика

Нефть из США по железной дороге идет из Клайпеды в Беларусь

Фото Lietuvos gelezinkeliai

С ночи вторника начались поставки американской нефти из Клайпеды в Беларусь, это груз, которой прибыл в Литву в минувшую пятницу по морю. Все сырье планируется поставить Беларуси в течение полутора недель. 

Эту информацию подтвердила  BNS  компания перевозки грузов  LG Cargo, являющаяся дочерним предприятием литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai.

«Первый состав с нефтью отправился из Клайпеды этой ночью, в 1 час 5 минут. Весь объем мы планируем доставить в Беларусь за 10 дней, в целом будет сформировано 22-23 составов. Ежесуточно будут отправлять по 120 цистерн, или приблизительно по 7 тыс. тонн нефти», – прокомментировал BNS представитель Литовских железных дорог Мартинас Бурба.

В пятницу вечером в Клайпеду из порта Бомонт, что в штате Техас, прибыл танкер NS Captain. Оператор литовского нефтетерминала — компания Klaipedos nafta сообщила, что он доставил 77 тыс. тонн сырьевой нефти. По сообщению компании, это первый в ее истории груз нефти из США. 

Посольство США в Литве в субботу отметило, что эта «конкурентоспособная сделка» реализованная поставщиком энергоресурсов United Energy Trading совместно с американской компанией Getka и ее партнером в Польше UNIMOT, укрепляет самостоятельность и независимость Беларуси. 

Ранее, 12 мая, в Клайпеду прибыл седьмой в этом году танкер с нефтью для Беларуси – 87 тыс. тонн нефти было доставлено из Саудовской Аравии, она была приобретена у компании Saudi Aramco.

Также в этом году в Клайпедском порту с танкеров переваливалась норвежская и российская нефть. 

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