Нефть, пролившаяся на терминале в Бутинге, движется в сторону Латвии

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В понедельник на нефтяном терминале в литовской Бутинге, управляемом компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva, пролилась нефть. Эту информацию подтвердил BNS глава Центра координации спасения на море Евгений Валиков.

Представители Департамента охраны окружающей среды сообщили, что загрязняющее пятно движется в открытое море, в сторону Латвии.

«Пролилось небольшое количество нефти, такую информацию мы получили от дежурного на Бутинском терминале. (…) В данный момент Центр координирования спасения на море занимается предоставлением помощи», – сказал BNS Е. Валиков.

Заведующий отделом коммуникации Департамента охраны окружающей среды Арунас Малинвскис сказал, что площадь пролившихся загрязнений составляет около 1 кв. километра. Из-за течений и ветра пятно движется не к берегу, а в открытое море, к Латвии.

«Инспекторы окружающей среды начали расследование, подсчитывается ущерб, нанесенный природе», – добавил он.

По словам Е. Валикова, для сбора загрязнений отправлено судно поиска и спасения Šakiai. Также на место инцидента вылетел вертолет ВВС Литвы – он уточнит размер пятна.

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

По словам А. Малиновскиса, что точно пролилось в море, еще уточняется.

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас написал в социальной сети «Фейсбук», что на терминале прорвало трубу и пролились нефтепродукты, однако, сколько, пока не ясно. По его словам, Департамент охраны окружающей среды и литовская армия реагируют на инцидент.

Orlen Lietuva с середины 2006 года через терминал Бутинге импортирует нефть для собственных нужд.